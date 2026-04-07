Italia Cup Waszp | volano i foil nello Stretto ecco i vincitori

La Sezione Velica della Marina Militare di Messina ha ospitato la finale della prima tappa dell’Italia Cup 2026 per la classe Waszp. La competizione si è svolta nello Stretto di Messina, con i concorrenti che hanno gareggiato utilizzando foil. Sono stati annunciati i vincitori della tappa, che hanno partecipato alle regate nelle acque dello stretto. La manifestazione ha visto la partecipazione di diversi velisti e appassionati di questa disciplina.

La Sezione Velica della Marina Militare di Messina ha ospitato la conclusione della prima tappa dell’Italia Cup 2026 dedicata alla classe Waszp. L’evento, coordinato dalla Lega Navale Italiana di Messina, ha circa trenta atleti sfidarsi per tre giorni a bordo di derive foil nelle acque dello Stretto. L’ultima giornata della competizione è coincisa con Pasquetta, culminando in una prova long distance che ha previsto l’attraversamento dello Stretto di Messina. Questa fase finale ha attirato un numero significativo di persone lungo la riviera nord per assistere alle manovre dei velisti. L’ingranaggio operativo dietro le regate nello Stretto. La gestione della sicurezza durante le prove è stata affidata alla Guardia Costiera, che ha impiegato motovedette e il sistema VTS per monitorare i flussi. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Italia Cup Waszp: volano i foil nello Stretto, ecco i vincitori A Messina chiusa la prima tappa dell’Italia Cup Waszp 2026: spettacolo sullo Stretto tra foil e traversata in mare apertoTre giorni di regate nelle acque dello Stretto di Messina con trenta velisti, chiusura a Pasquetta con prova di lunga distanza, organizzazione della... Stretto di Messina, debutta l’Italia Cup WASZP: la vela foiling tra correnti, tecnica e grandi istituzioniLo Stretto di Messina si prepara ad accogliere la vela più innovativa e spettacolare, con le imbarcazioni foiling pronte a “volare” tra correnti... L’Italia Cup 2026 classe Waszp è scattata da Messina. Trenta velisti in garaSi è conclusa presso la Sezione Velica della Marina Militare di Messina la prima tappa dell’Italia Cup 2026 classe Waszp, organizzata dalla Lega Navale Italiana Sezione di Messina. Per tre giorni circ ... messinasportiva.it Vela Foil, Messina ospita la prima tappa della Italia Cup Waszp nel weekend di PasquaMessina si prepara ad accogliere un evento sportivo di rilevanza nazionale nel weekend di Pasqua. Per la prima volta in ... 98zero.com