Stretto di Messina debutta l’Italia Cup WASZP | la vela foiling tra correnti tecnica e grandi istituzioni

Lo Stretto di Messina ospita il debutto dell’Italia Cup WASZP, una competizione di vela foiling. Le imbarcazioni, dotate di foil, affrontano correnti e condizioni tecniche tra le più impegnative del Mediterraneo. La regata coinvolge varie imbarcazioni e vede la partecipazione di grandi istituzioni del settore velico. La manifestazione si svolge in un ambiente caratterizzato da traffico marittimo intenso e acque con correnti variabili.

Lo Stretto di Messina si prepara ad accogliere la vela più innovativa e spettacolare, con le imbarcazioni foiling pronte a “volare” tra correnti complesse e scenari tra i più tecnici del Mediterraneo. In questo contesto prende forma la prima tappa dell’Italia Cup WASZP, in programma dal 4 al 6 aprile, appuntamento che porta in città atleti provenienti da tutta Italia. A garantire lo svolgimento in sicurezza della manifestazione è una rete istituzionale articolata che coinvolge Marina Militare, Guardia Costiera, Piloti dello Stretto e Lega Navale. Un sistema di collaborazione necessario in un’area caratterizzata da intenso traffico navale. La... 🔗 Leggi su Messinatoday.it

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