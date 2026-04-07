Italia a fuoco l’Agenzia delle Entrate | arriva l’elicottero

Nel pomeriggio di martedì 7 aprile 2026, un incendio si è sviluppato nella sede dell’Agenzia delle Entrate in piazza Matteotti, nel centro di Napoli. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e le forze dell’ordine, che hanno attivato anche un elicottero per monitorare la zona dall’alto. L’edificio è stato evacuato, e non sono state segnalate persone ferite. Le cause dell’incendio sono ancora in fase di accertamento.

Nel pomeriggio di martedì 7 aprile 2026 un incendio è divampato nella sede dell’ Agenzia delle Entrate in piazza Matteotti, nel centro di Napoli. La combustione ha generato una densa colonna di fumo scuro visibile anche a distanza, rendendo necessario l’intervento di più squadre di soccorso e un monitoraggio dall’alto. Incendio all’Agenzia delle Entrate in piazza Matteotti: cosa è successo. Secondo le prime informazioni raccolte sul posto, le fiamme si sarebbero sviluppate all’interno degli uffici della struttura, propagandosi rapidamente e causando un forte accumulo di fumo nell’area. L’edificio, situato in una zona centrale e ad alta frequentazione, è stato interessato da un’emergenza che ha richiesto un dispiegamento immediato di mezzi e personale. 🔗 Leggi su Tvzap.it © Tvzap.it - Italia, a fuoco l’Agenzia delle Entrate: arriva l’elicottero Leggi anche: Incendio a Napoli, a fuoco l’Agenzia delle Entrate di piazza Matteotti: arriva l’elicottero Agenzia delle Entrate, lunedì il trasloco delle polemicheAdesso c’è l’ufficialità: da lunedì l’Agenzia delle Entrate di Desio cambia casa. Temi più discussi: Maltempo al Centro-Sud d'Italia: continua il lavoro dei Vigili del fuoco; L’incendio nei boschi sopra Laveno Mombello nelle immagini dei vigili del fuoco; Incendio a Roma, in fiamme un capannone in via Mario Ageno. Alta colonna di fumo su due municipi; Ambiente: incendio all’impianto smaltimento rifiuti delle Strillaie, interrogazione di Fratelli d’Italia. Vigili del fuoco impegnati a domare fiamme in zone lombardeGiornale di Brescia è il primo quotidiano di Brescia e provincia. Ogni giorno notizie di cronaca, politica, economia, sport, spettacoli, eventi e molto altro! giornaledibrescia.it Terremoto dell'Aquila, 17 anni fa il sisma che sconvolse l'Italia: 309 morti, oltre 1.500 feriti e circa 70mila sfollati. Il ricordoAlle ore 3:32 del 6 aprile 2009, una scossa di terremoto di magnitudo 5.8 con epicentro a pochi chilometri da L’Aquila sconvolse l’Abruzzo, causando 309 vittime, oltre 1.500 feriti ... leggo.it "Pasquetta tra rifiuti e responsabilità: l’Italia sotto osservazione per la plastica monouso", la richiesta Plastic Free - facebook.com facebook Spotify Daily Italia [6/04/26]: #189. (-33) SWIM — 51,653 [+2k] Domani saremo completamente FUORI dalla classifica APRITE SUBITO LE PLAYLIST x.com