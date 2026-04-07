Incendio a Napoli a fuoco l'Agenzia delle Entrate di piazza Matteotti | arriva l'elicottero
Un incendio si è sviluppato presso la sede dell'Agenzia delle Entrate situata in piazza Matteotti a Napoli. Sul luogo sono intervenuti i vigili del fuoco e la polizia per gestire l'emergenza. Durante l'intervento, è stato necessario l’utilizzo di un elicottero. Le autorità stanno attualmente accertando le cause dell’incendio e verificando eventuali danni.
Incendio nella sede dell'Agenzia delle Entrate di piazza Matteotti a Napoli. Sul posto vigili del fuoco e polizia. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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Si parla di: Oroscopo di martedì 31 marzo 2026 a cura di Paolo Tedesco.
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