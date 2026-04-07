Una sera di tensione si è verificata a Fano, dove un giovane di 21 anni ha aggredito con un coltello i propri genitori e il fratellino di 10 anni all’interno della loro abitazione in via 12 Settembre. Le forze dell’ordine sono intervenute prontamente e hanno sequestrato l’arma usata. La famiglia coinvolta è stata assistita sul posto e trasportata in ospedale per le cure del caso.

Notte di violenza a Fano, dove un 21enne avrebbe aggredito con un coltello i propri genitori e il fratellino di 10 anni all’interno dell’abitazione di famiglia in via 12 Settembre. L’allarme è scattato intorno alle 3.50, quando la madre, ferita, ha contattato i soccorsi, permettendo l’intervento immediato del 118 e dei carabinieri. Condizioni dei feriti e ruolo dell’allarme. All’arrivo dei soccorsi, i genitori erano gravemente feriti e sono stati trasportati d’urgenza all’ospedale di Ancona in prognosi riservata. Il fratellino di 10 anni, anch’egli ferito, resta sotto osservazione. La reazione della madre è stata determinante per la rapidità dell’intervento e il salvataggio delle vittime. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - Italia, 21enne accoltella genitori e fratellino piccolo. Forze dell’ordine accorse

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