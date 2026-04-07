21enne accoltella genitori e fratellino piccolo nella notte

Nella notte, un giovane di 21 anni ha ferito con un coltello i genitori e il fratellino piccolo all’interno della loro abitazione. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, che hanno trasportato i feriti in ospedale. La polizia ha avviato le indagini per chiarire i motivi dell’accaduto e ha fermato il giovane, che ora si trova sotto interrogatorio. La famiglia è sotto shock per quanto accaduto.

In certe notti sembra tutto fermo, come se la città stesse trattenendo il respiro. Poi, all’improvviso, un suono spezza il silenzio: una chiamata, poche parole, la voce che trema ma non molla. A Fano, tra Pasquetta e l’alba, qualcuno ha trovato la forza di chiedere aiuto quando ormai sembrava troppo tardi. È successo in via 12 Settembre, intorno alle 4 del mattino di martedì 7 aprile. Dentro un appartamento, nella intimità di una casa dove di solito ci si sente al sicuro, si è consumato un dramma familiare che ha lasciato tutti senza fiato. E la cosa più difficile da accettare è che il pericolo, questa volta, non arrivava da fuori. Secondo quanto ricostruito finora, un giovane di 21 anni avrebbe accoltellato più volte i suoi genitori e il fratellino di 10 anni. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Accoltella i genitori e il fratellino nella notte, due feriti sono gravissimi: 21enne fermatoFano (Pesaro e Urbino), 7 aprile 2026 – Tentato triplice omicidio nella notte, a Fano.

Fano, 21enne accoltella genitori e il fratellino di 10 anni nella notte: sono graviI più gravi sono padre e figlio minore che sono ricoverati in prognosi riservata.

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