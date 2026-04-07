Istituto studi e ricerche Confermato Chericoni Basteri rappresenta Massa

Si è svolta la prima riunione del nuovo consiglio di amministrazione dell’azienda speciale “Istituto Studi e Ricerche”, durante la quale è stato confermato Chericoni come membro. Inoltre, Basteri è stato designato per rappresentare Massa nel consiglio. L’incontro ha segnato l’insediamento ufficiale del nuovo organo direttivo.

Prima riunione che ha segnato l’insediamento ufficiale del nuovo consiglio di amministrazione dell’azienda speciale “ Istituto Studi e Ricerche ”. La giunta della Camera di commercio della Toscana Nord-Ovest ha deliberato la nomina dell’organo di vertice per il prossimo triennio, operando nel pieno rispetto dello statuto dell’ente e delle disposizioni sulla parità di genere negli organi collegiali. Il nuovo CdA vede la conferma alla presidenza di Sergio Chericoni, affiancato dai consiglieri di espressione camerale Giorgio Bianchini e Bruno Ciuffi. Rispetto alla precedente composizione — che vedeva la partecipazione di Serena Arrighi per il... 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Istituto studi e ricerche. Confermato Chericoni. Basteri rappresenta Massa Appello per i fondi alla nuova sede dell'Istituto Studi Storici Postali a PratoPrato, 4 febbraio 2026 – Via libera dei vigili del Fuoco ai dispositivi di sicurezza per la nuova sede dell'Istituto di Studi Storici Postali 'Aldo... Leggi anche: Dal cartaceo al digitale, all’Istituto italiano per gli studi storici Carletti racconta la metamorfosi dell’editoria