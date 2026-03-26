Il presidente degli Stati Uniti ha dichiarato che l’Iran è stato “militarmente decimato” e ha affermato che deve “accettare la sconfitta”. La sua posizione arriva in un momento di tensioni crescenti, mentre si protrae una fase di negoziati e di escalation tra le parti coinvolte. Nel frattempo, Israele osserva attentamente gli sviluppi, senza intervenire direttamente.

Opzioni che a seconda del gradiente d’intensità mirerebbero a colpire o i gangli vitali del petrolio di Teheran o le rotte d’accesso allo stretto. Anticipate dall’eliminazione del leader militare responsabile per il blocco di Hormuz, l’ammiraglio Alireza Tangsiri, comandante della marina dei Pasdaran ucciso il 26 marzo in un raid congiunto di Usa e Israele. Altre due opzioni riguarderebbero il sequestro massiccio di petroliere iraniane o, in alternativa, una nuova ed estesa campagna di bombardamenti contro i siti energetici e nucleari per dare una prova di forza finale al regime. Parliamo di ipotesi che presuppongono un colpo militare tale da portare l’Iran a miti consigli e a trattare dopo un successo delle armate statunitensi, in uno scenario in cui l’alleato israeliano, emblematicamente, non viene contemplato. 🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - Escalation e negoziato, contro l’Iran Trump balla sul filo. E Israele osserva

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