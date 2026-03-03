Guerra Israele-Usa-Iran l’attacco all’ambasciata statunitense a Riad Netanyahu | Teheran voleva l’atomica – La diretta

Nel quarto giorno di conflitto tra Israele, Stati Uniti e Iran, due droni hanno colpito l’ambasciata statunitense a Riad. Il governo statunitense ha confermato l’attacco, mentre il premier israeliano ha dichiarato che Teheran mirava a ottenere armi nucleari. L’incidente si è verificato in un momento di alta tensione tra le parti coinvolte nel conflitto.

Nel quarto giorno della guerra tra Israele, Usa e Iran l’ambasciata statunitense in Arabia Saudita è stata attaccata da due droni. Non sono stati segnalati feriti. Il presidente di Israele Benjamin Netanyahu ha detto che l’Iran stava costruendo siti nucleari mentre Donald Trump ha promesso una risposta all’attacco all’ambasciata. Il ministero della Difesa saudita ha annunciato di aver intercettato otto droni nei pressi della capitale Riyadh e della città di Al-Kharg (o Al-Kharj), nell’Arabia Saudita centrale. «Otto droni sono stati intercettati e distrutti nei pressi delle città di Riyadh e Al-Kharg», ha scritto il maggiore generale Turki al-Malki, portavoce del ministero, su X. 🔗 Leggi su Open.online

Leggi anche: Attacco Usa-Israele all'Iran, i media israeliani: «Khamenei è morto, Netanyahu ha visto la foto del corpo». Applausi in strada a Teheran. Trump: «Non volevano accordi». Teheran colpisce anche Dubai

Leggi anche: Attacco Usa-Israele all'Iran: confermata l'uccisione di Khamenei. Le foto del cadavere mostrate a Netanyahu. A Teheran applausi dalle finestre

Aggiornamenti e notizie su Guerra Israele-Usa-Iran, l’attacco all’ambasciata statunitense a Riad.

Temi più discussi: USA e Israele lanciano attacchi contro l’Iran; Attacco Usa-Israele a Iran. Sabahi: Porterà morti, feriti e distruzione. Situazione non sfugga di mano; Il governo con Usa e Israele: la guerra perché l'Iran non si è fermato; Dalla lega antiaraba alla minaccia nucleare: 50 anni di conflitto e tensioni tra Iran, Usa e Israele.

Perché Israele e Usa hanno attaccato l’Iran e che cosa sta succedendo in Medio Oriente, spiegato ai ragazziIsraele e Usa hanno scagliato un attacco preventivo contro l'Iran, uccidendo Ali Khamenei. La guerra si sta estendendo al Medio Oriente. focusjunior.it

Guerra Usa-Israele all'Iran, quali sono i rischi per l'Italia di essere colpita dai missili secondo CrosettoUsa e Israele scatenano la guerra in Iran, i rischi per l'Italia: potremmo essere colpiti dai missili? La risposta del ministro Crosetto ... virgilio.it

Golfo in fiamme, la guerra lanciata da Usa e Israele all’Iran si allarga. Teheran è un campo di battaglia, monarchie arabe sotto una pioggia di missili. Tel Aviv torna a colpire Beirut. Trump non mette limiti: durerà «tutto il tempo che serve». E non esclude l’invasi - facebook.com facebook

Guerra in Iran, Tajani: "Usa e Israele hanno agito in autonomia e riservatezza. Il conflitto rischia di allargarsi" x.com