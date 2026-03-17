Iran la guerra in diretta Israele attacca Teheran e Beirut Esplosioni a Doha e Dubai colpita l'ambasciata Usa in Iraq

In Iran, le tensioni sono aumentate con attacchi israeliani a Teheran e Beirut, mentre l'esercito israeliano continua a bombardare le due città. A Doha e Dubai si sono verificati esplosioni, e l’ambasciata americana in Iraq è stata colpita. Un soldato italiano è stato ferito in Libano durante gli scontri. Questi eventi sono tra le ultime notizie sulla situazione nel Medio Oriente.