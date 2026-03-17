Iran la guerra in diretta Israele attacca Teheran e Beirut Esplosioni a Doha e Dubai colpita l'ambasciata Usa in Iraq
In Iran, le tensioni sono aumentate con attacchi israeliani a Teheran e Beirut, mentre l'esercito israeliano continua a bombardare le due città. A Doha e Dubai si sono verificati esplosioni, e l’ambasciata americana in Iraq è stata colpita. Un soldato italiano è stato ferito in Libano durante gli scontri. Questi eventi sono tra le ultime notizie sulla situazione nel Medio Oriente.
Le ultime news dalla guerra in Iran dopo l'attacco di Israele e USA: l'Idf continua a bombardare Teheran e Beirut, Ferito soldato italiano in Libano. Esplosioni a Doha e Dubai, colpita l'ambasciata Usa in Iraq. Francia, Germania, Italia, Regno Unito e Canada, dicono no a intervento a Hormuz, ira di Trump. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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