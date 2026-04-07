Israele avvisa gli iraniani | Non prendete il treno

L'esercito israeliano ha diffuso un avviso rivolto ai cittadini iraniani, raccomandando di non utilizzare il treno e di evitare le linee ferroviarie oggi fino alle 21 ora locale. La comunicazione sottolinea che questa scelta potrebbe mettere a rischio la vita dei passeggeri iraniani. La misura sembra essere legata a motivi di sicurezza, senza ulteriori dettagli forniti sulle ragioni specifiche.

Tutte le notizie in diretta sul conflitto in corso, man mano che arrivano.?????????????????????????????????????????????????????.???????????????????????????????????????????????????????????:?????????????????????????????????????????????????????????.????????????????????????????????????????????????????. pic.twitter.comFm3BAAEFra Attacchi notturni hanno colpito un complesso petrolchimico in una vasta area industriale della Saudi Basic Industries Corporation nella città di Jubail, in Arabia Saudita, dopo che installazioni simili erano state colpite da Usa e Israele in Iran. Jubail, nell'Est del Paese, è una delle più grandi città industriali del mondo e vi si producono acciaio, benzina, prodotti petrolchimici, oli lubrificanti e fertilizzanti chimici. 🔗 Leggi su Today.it

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Missili iraniani su Dimona e Arad. 180 feriti in Israele

Temi più discussi: Pessimimo su un accordo fra USA e Iran; Raid Usa-Israele su impianto petrolchimico in Iran; Oltre 2000 i morti iraniani dall'inizio della guerra. A Islamabad, ipotesi Hormuz come Suez.; Pezeshkian: Oggi il mondo si trova a un bivio.

Tregua di 45 giorni tra Iran, Usa e Israele: cosa sappiamo finoraLa tregua potrebbe entrare in vigore già oggi per riaprire lo Stretto di Hormuz, sostengono le notizie pubblicate da Reuters e Times of Israel ... tg.la7.it

Le Idf israeliane avvisano l’Europa: I nuovi missili iraniani possono colpirvi. L’Italia? Già nel raggio di TeheranIl portavoce delle IDF lancia l'allarme: Teheran sviluppa armi con gittata fino a 4.000 km che potrebbero colpire l'Europa ... ilfattoquotidiano.it

RTL 102.5. . Paola Nurnberg, inviata Mediaset in Israele, viene sorpresa in diretta, durante il collegamento con #nonstopnews, dall'alert sul cellulare che avvisa di un possibile attacco aereo iraniano. Pochi istanti dopo arrivano le sirene e la corsa verso i rifu - facebook.com facebook