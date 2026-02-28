Attacco all’Iran il discorso integrale di Donald Trump | Iraniani prendete in mano il vostro destino

Un discorso di Donald Trump ha attirato l’attenzione con un tono diretto e deciso. Indossando un cappello con la scritta USA, ha rivolto un messaggio agli iraniani, invitandoli a prendere in mano il proprio destino. Le sue parole sembrano indicare chiaramente un intento di cambiare il regime degli ayatollah. Non sono stati forniti dettagli su eventuali azioni future o reazioni ufficiali.

Cappello da baseball con la scritta USA, atteggiamento spavaldo come sempre. Dalle sue parole sembra chiaro l'obiettivo: rovesciare il regime degli ayatollah. " Distruggeremo i loro missili, la loro marina, la loro industria bellica ". Ecco il testo integrale del discorso di Donald Trump prima di annunciare l' azione militare preventiva contro l'Iran, concertata con Israele. Poco fa, l'esercito degli Stati Uniti ha avviato importanti operazioni di combattimento in Iran. Il nostro obiettivo è difendere il popolo americano eliminando le minacce più gravi provenienti dal regime iraniano, un gruppo spietato di persone molto dure e terribili. "Distruggeremo i loro missili e raderemo al suolo la loro industria missilistica. Annienteremo la loro Marina". Lo ha affermato il presidente Usa Donald Trump, dopo l'attacco all'Iran. Il presidente Usa ha assicurato anche che farà in modo che i gruppi armati dell