Un bambino di otto anni, noto come giovane calciatore del Torino, è morto in un incidente sull’autostrada A21. La giornata, iniziata con emozioni positive, si è conclusa con una tragedia che ha sconvolto la città e il settore sportivo giovanile. L’incidente è avvenuto durante un viaggio, mentre il bambino era in auto. Le autorità stanno ancora indagando sulle cause dell’incidente.

Una giornata di festa si è trasformata in un dramma che ha colpito profondamente Torino e il mondo dello sport giovanile. Ismael Pistis, appena 8 anni, ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto lungo l’autostrada A21 mentre viaggiava in moto con il padre. La madre, che li seguiva in auto, ha assistito allo schianto. Il piccolo, originario del Burkina Faso e residente a Torino con la famiglia, era un giovane calciatore del Torino Football Club, dove militava nella formazione Under 8. L’incidente sull’A21 e i soccorsi. L’impatto si è verificato nel pomeriggio di domenica, intorno alle ore 17, tra i caselli di Felizzano e Asti Est, in direzione Torino, all’altezza della frazione di Bordoni. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Tragedia sull’A21, morto a 8 anni il baby calciatore del Torino Ismael Pistis

Chi era Ismael Pistis, il baby talento del Torino morto a 8 anni nel tragico incidente di PasquaUn sorriso sempre acceso: chi era il piccolo calciatore del Toro Aveva solo otto anni, ma già un amore viscerale per il calcio e per il Torino.

Tragedia in A21: muore Ismael, il piccolo talento dell’Under 8 del ToroIsmael Pistis, un bambino di 8 anni e calciatore del Torino Football Club, è morto il giorno di Pasqua in un incidente stradale sull’autostrada A21...

Ismael Pistis, morto a 8 anni il baby calciatore del Torino: era in moto con il padre

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Il presidente Urbano Cairo e tutto il Torino Football Club, «attoniti e profondamente addolorati per la terribile notizia, si stringono con affetto attorno alla famiglia Pistis nel ricordo del caro Ismael Pistis, strappato a soli otto anni all'affetto dei suoi cari in un incide facebook

Il Presidente Urbano Cairo e tutto il Torino Football Club, attoniti e profondamente addolorati per la terribile notizia, si stringono con affetto attorno alla famiglia Pistis nel ricordo del caro Ismael Pistis, strappato a soli otto anni all’affetto dei suoi cari in un inciden x.com