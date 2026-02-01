Muore sulla neve a 36 anni il ricordo degli amici di Claudia Luberti | Eri una luce rara

Claudia Luberti, 36 anni, è morta ieri in Abruzzo, dopo una giornata trascorsa sulla neve. Gli amici la ricordano come una persona speciale, una luce rara che ora manca a tutti. La notizia ha colpito chi la conosceva, lasciando un vuoto improvviso tra chi le voleva bene.

Una giornata di relax sulla neve si è trasformata in tragedia a Campo Felice.

Una giornata sulla neve, iniziata come una pausa dalla routine, si è trasformata in una tragedia improvvisa. Claudia Luberti dopo un aperitivo con gli amici a fine giornata, si è sentita male e si è accasciata a terra. I soccorsi sono arrivati subito, ma ogni tentativ - facebook.com facebook

