Islam Indonesia | due persone frustate per rapporti extra-matrimoniali
In Indonesia, due persone sono state frustate pubblicamente nel parco locale per aver avuto rapporti extra-matrimoniali. A ciascuno è stata inflitta una pena di cento frustate con una canna di rattan. L’evento si è svolto davanti a testimoni e ha attirato l’attenzione di media e passanti. Le autorità hanno confermato che le frustate sono state eseguite secondo le leggi islamiche vigenti nel paese.
Alle due persone sono state inflitte cento frustate ciascuna con una canna di rattan in un parco di Banda Aceh. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it
Fanno sesso fuori dal matrimonio: puniti con 140 frustate in Indonesia. Lei sviene per il dolore140 frustate ciascuno per aver avuto rapporti sessuali fuori dal matrimonio e per aver bevuto alcol.
Indonesia, persi contatti con un aereo passeggeri: a bordo 11 personeUn aereo regionale da passeggeri con 11 persone a bordo è scomparso dai radar mentre si avvicinava a una zona montuosa tra l’isola principale di...