Islam Indonesia | due persone frustate per rapporti extra-matrimoniali

In Indonesia, due persone sono state frustate pubblicamente nel parco locale per aver avuto rapporti extra-matrimoniali. A ciascuno è stata inflitta una pena di cento frustate con una canna di rattan. L’evento si è svolto davanti a testimoni e ha attirato l’attenzione di media e passanti. Le autorità hanno confermato che le frustate sono state eseguite secondo le leggi islamiche vigenti nel paese.