Fanno sesso fuori dal matrimonio | puniti con 140 frustate in Indonesia Lei sviene per il dolore

In Indonesia, due persone sono state punite pubblicamente con 140 frustate ciascuno perché hanno avuto rapporti sessuali fuori dal matrimonio e hanno bevuto alcolici. La scena si è svolta davanti a una folla, in una regione nota per la sua interpretazione severa della sharia. La donna coinvolta è svenuta dal dolore, mentre i responsabili dell’applicazione della legge hanno portato avanti la punizione senza esitazioni.

Sharia in Idonesia, donna frustata 140 volte sviene. Era accusata di aver fatto sesso con l'amante Una donna è svenuta dopo essere stata frustata 140 volte in Indonesia, dove la legge della sharia si applica in alcune regioni.

