Indonesia persi contatti con un aereo passeggeri | a bordo 11 persone

Un aereo regionale con 11 persone a bordo è scomparso dai radar mentre si avvicinava a una zona montuosa tra Giava e Sulawesi in Indonesia. Al momento, le autorità stanno conducendo ricerche per localizzare il velivolo e accertare le circostanze della scomparsa. La vicenda ha suscitato attenzione e preoccupazione nella regione, in attesa di ulteriori aggiornamenti.

Un aereo regionale da passeggeri con 11 persone a bordo è scomparso dai radar mentre si avvicinava a una zona montuosa tra l'isola principale di Giava e l'isola di Sulawesi. Lo ha dichiarato Endah Purnama Sari, portavoce del Ministero dei Trasporti indonesiano, aggiungendo che è in corso un'operazione di ricerca e salvataggio. Il turboprop ATR 42-500, operato da Indonesia Air Transport, era in viaggio da Yogyakarta verso la capitale della provincia di Sulawesi del Sud. L'ultimo avvistamento dell'aereo è avvenuto nell'area di Leang-Leang, una zona montuosa nel distretto di Maros. Diverse squadre di ricerca e salvataggio, supportati da elicotteri delle forze aeree, droni e unità a terra, sono stati inviati sul posto.

