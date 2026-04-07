Una recente analisi si concentra sulla collezione di abbigliamento in seta di un noto marchio di moda, con particolare attenzione al modello Lylia. La linea presenta capi oversize caratterizzati da tecniche di drappeggio distintive. La presenza di link di affiliazione nel testo indica un possibile guadagno per chi scrive attraverso le vendite generate. Non vengono forniti dettagli sui fabricanti o sui punti vendita specifici.

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© Ameve.eu - Isabel Marant Lylia: Seta, Oversize e l’Arte del Drappeggio

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