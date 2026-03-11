Isabel Marant Cylvany | righe oversize e il tocco francese

Isabel Marant ha lanciato la collezione Cylvany, caratterizzata da capi oversize e righe, con un tocco distintamente francese. La linea si distingue per lo stile rilassato e il design semplice, che riflettono le tendenze attuali nel mondo della moda. La collezione include diverse proposte di abbigliamento e accessori, pensate per un pubblico che preferisce uno stile comodo e raffinato.

Nel panorama della moda contemporanea, poche silhouette riescono a bilanciare la comodità del casual con l'eleganza intrinseca dello stile francese quanto la camicia 'Cylvany'. Il segreto risiede nella gestione cromatica e strutturale del capo. La tinta unita blu, solitamente un colore statico e formale, viene rivoluzionata dall'inserimento di sottili righe verticali bianche.