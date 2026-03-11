Isabel Marant Joanea | Seta ricami e il prezzo di un’icona

Isabel Marant presenta la collezione Joanea, caratterizzata da tessuti in seta e dettagli di ricami elaborati. La linea include diversi capi che uniscono stile e artigianalità, con un prezzo che riflette la qualità dei materiali e la cura nella lavorazione. La collezione è disponibile online e in negozi selezionati, attirando l’attenzione di chi cerca capi di alta moda con dettagli distintivi.