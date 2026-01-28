Australian Open 2026 p 8 | Sinner dominante Musetti nuovo ritiro sul più bello
Lorenzo Musetti si ferma improvvisamente nel suo percorso all’Australian Open 2026. Dopo aver iniziato bene, il suo sogno si interrompe in modo amaro, lasciando i tifosi delusi. Jannik Sinner, invece, domina il campo con una prestazione impressionante e si prepara a un percorso ancora più forte nel torneo.
Il sogno di Lorenzo Musetti si spezza sul più bello in un match che lascia l’amaro in bocca. Jannik Sinner firma invece una prestazione esagerata. Ben Shelton trova ancora una volta la “linea” occupata. Nel tabellone femminile, Rybakina e Pegula fermano il cammino delle finaliste di Wimbledon 2025. Analisi, commenti nella nuova puntata di TennisMania, in diretta alle 19:15 sul canale YouTube di OA Sport. Iscriviti al canale, lascia un like e partecipa alla discussione in chat! #Musetti #Sinner #Shelton #Rybakina #Pegula #Tennis #TennisMania #OASport #LiveTennis #AustralianOpen. 🔗 Leggi su Oasport.it
Approfondimenti su Australian Open 2026
Australian Open, Musetti costretto al ritiro. Sinner in semifinale
Lorenzo Musetti si è dovuto ritirare durante la partita contro Novak Djokovic agli Australian Open.
Australian Open: Sinner vince il primo match del 2026 in poco più di un'ora. Sul 6-2/ 6-1 il ritiro di Gaston
Jannik Sinner ha iniziato il 2026 con una vittoria agli Australian Open, superando Gaston in poco più di un'ora.
Australian Open 2026 p. 8: Sinner dominante, Musetti nuovo ritiro sul più bello
Ultime notizie su Australian Open 2026
Argomenti discussi: Australian Open, Alcaraz ok. Sinner, Musetti e Darderi: ottavi lunedì; Australian Open 2026, programma di domani (24 gennaio): orari, tv, ordine di gioco, italiani in campo; Australian Open, diretta: Musetti batte Sonego. Avanti Darderi, Djokovic troppo forte per Maestrelli; Anisimova veleggia, agli ottavi Pegula-Keys sarà un derby tra amiche.
Chi vincerà gli Australian Open 2026? Le quote dei bookmaker parlano chiaro… E per le semifinali…Si è delineato il quadro delle semifinali degli Australian Open 2026, che andranno in scena venerdì 30 gennaio sul cemento di Melbourne: Jannik Sinner se ... oasport.it
Australian Open, Sinner-Djokovic visibile in chiaro: si attende solo l’ufficialitàTennis - Australian Open | La semifinale dell'Australian Open tra Jannik Sinner e Novak Djokovic, prevista con ogni probabilità per le 9:30 italiane, dovrebbe essere trasmessa in chiaro sul NOVE. Anch ... ubitennis.com
Dopo 2 set fantastici contro #djokernole dominati totalmente 6/4 6/3 #lore_musetti é stato costretto al ritiro nel quarto di finale agli #australianopen PECCATO LOLLO - facebook.com facebook
#Sinner-Shelton diretta Australian Open: segui i quarti in diretta. Tennis oggi live x.com
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.