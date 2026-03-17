L’Italia di baseball ha perso la semifinale del World Baseball Classic contro il Venezuela con il punteggio di 4-2. La partita si è giocata a Miami e ha visto i sudamericani qualificarsi per la finale, dove sfideranno gli Stati Uniti. Gli Azzurri non sono riusciti a conquistare la finale e il sogno di proseguire nel torneo si è interrotto con questa sconfitta.

I ragazzi del manager Francisco Cervelli hanno dato tutto – come hanno dimostrato le presenze sul monte di Aaron Nola come lanciatore partente e Michael Lorenzen come rilievo – ma, stavolta, non è stato abbastanza: 5 valide contro le 8 del Venezuela e un ko avvenuto in rimonta con i tre punti decisivi incassati al settimo inning. I sudamericani si sono così confermati la bestia nera degli Azzurri al Classic, avendo vinto il sesto confronto su sei nel torneo, ma per l’Italia si è trattato comunque di un’edizione nella quale la squadra è stata capace di riscrivere la storia battendo Messico e Stati Uniti nella Pool B, chiusa a punteggio pieno, e Porto Rico nei quarti, per un totale di cinque vittorie in sei gare. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Italia-Venezuela, nel baseball sfuma il sogno azzurro

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