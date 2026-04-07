Iraq | rilasciata la giornalista Shelly Kittleson Scambiata con alcuni prigionieri Hezbollah

La giornalista statunitense Shelly Kittleson è stata rilasciata dopo essere stata tenuta prigioniera dalla milizia filo-iraniana Khataib Hezbollah, che l'aveva rapita il 31 marzo. La milizia ha comunicato di averla liberata in seguito a uno scambio di prigionieri con alcuni membri di Hezbollah. Al momento, non sono stati forniti ulteriori dettagli sulle modalità del rilascio o sui negoziati che l'hanno portato a conclusione.

BAGDAD (IRAQ) – La giornalista americana Shelly Kittleson è libera. La potente milizia filo-iraniana Khataib Hezbollah, che l’ha rapita il 31 marzo, ne ha annunciato il rilascio. In cambio della liberazione di alcuni prigionieri del gruppo e a condizione che la reporter lasci immediatamente il Paese. La buona notizia, che arriva mentre sull’Iran sta per calare la scure dell’ultimatum degli Usa, arriva con un asciutto comunicato diffuso in serata dal movimento Kataib Hezbollah. Secondo quanto riferito da due funzionari iracheni al New York Times, la reporter è stata rilasciata in cambio della liberazione di alcuni prigionieri di Kaitab Hezbollah. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Iraq: rilasciata la giornalista Shelly Kittleson. Scambiata con alcuni prigionieri Hezbollah Shelly Kittleson rilasciata, la giornalista libera in cambio di miliziani HezbollahLa milizia irachena Kataib Hezbollah, sostenuta dall'Iran, ha annunciato che rilascerà la giornalista americana Shelly Kittleson, rapita lo scorso 31... Leggi anche: Iraq, rapita a Baghdad la giornalista americana Shelly Kittleson Temi più discussi: Iraq, giornalista rapita. Voci contrastanti sulla sua liberazione; Iraq. Liberata la giornalista americana Shelly Kittleson, ‘Lasci subito il Paese’; Iraq, rapita a Baghdad la giornalista americana Shelly Kittleson: è mistero sulla liberazione; Giornalista Usa Shelley Kittleson rapita a Baghdad ma è mistero sulla liberazione, per quali media lavora. Iraq: rilasciata la giornalista Shelly Kittleson. Scambiata con alcuni prigionieri HezbollahLa giornalista americana Shelly Kittleson è libera. La potente milizia filo-iraniana Khataib Hezbollah, che l'ha rapita il 31 marzo, ne ha annunciato il rilascio. In cambio della liberazione di alcuni ... firenzepost.it Iraq: libera la giornalista Usa Shelly KittlesonLa reporter statunitense Shelly Kittleson è stata rilasciata in cambio della liberazione di alcuni prigionieri del gruppo Kaitab Hezbollah ... interris.it Dopo 7 giorni di prigionia in #Iraq, la #giornalista Shelly Kittleson è libera: decisivo uno scambio di prigionieri - facebook.com facebook MEDIO ORIENTE | La giornalista americana Shelly Kittleson è stata liberata, dopo una settimana di prigionia. Lo riportano i media Usa, citando funzionari della sicurezza irachena e il movimento Kaitab Hezbollah. #ANSA x.com