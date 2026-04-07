La giornalista americana Shelly Kittleson, rapita la settimana scorsa a Baghdad, è stata rilasciata. La sua liberazione è avvenuta senza dettagli sulla dinamica o sulle modalità dell'operazione. La reporter era scomparsa durante un servizio nella capitale irachena, dove si trovava per un reportage. Le autorità locali e le forze di sicurezza non hanno ancora fornito ulteriori informazioni sull'accaduto.

La giornalista americana Shelly Kittleson, rapita la settimana scorsa a Baghdad, è stata liberata. Lo ha dichiarato all’Associated Press un funzionario iracheno che ha parlato a condizione di anonimato perché non autorizzato a commentare pubblicamente, spiegando che la reporter è stata liberata nel pomeriggio. Il funzionario non ha rivelato il luogo in cui si trova attualmente, ma ha detto che prima della liberazione era stata trattenuta a Baghdad. Rilasciati in cambio diversi detenuti di Kataib Hezbollah. La milizia irachena Kataib Hezbollah, sostenuta dall’Iran, aveva dichiarato in precedenza di aver deciso di liberare Kittleson, spiegando che la giornalista doveva “ lasciare immediatamente il Paese ” al momento della sua liberazione. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Iraq, la giornalista americana Shelly Kittleson è stata liberata

Sarebbe stata liberata la giornalista Usa Shelly Kittleson rapita in Iraq. «Ferita, è stata trasportata in ospedale»Shelly Kittleson, la giornalista americana rapita stasera a Baghdad sarebbe stata liberata durante l’intervento delle forze di sicurezza irachene.

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Liberata la giornalista americana Shelly Kittleson: Lasci subito il PaeseRilasciata a Baghdad dopo una settimana di sequestro: decisivo uno scambio di prigionieri. La milizia: Deve lasciare subito l’Iraq ... dire.it

MEDIO ORIENTE | La giornalista americana Shelly Kittleson è stata liberata, dopo una settimana di prigionia. Lo riportano i media Usa, citando funzionari della sicurezza irachena e il movimento Kaitab Hezbollah. #ANSA - facebook.com facebook

Kataib Hezbollah ha liberato la giornalista statunitense Shelly Kittleson x.com