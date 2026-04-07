Nelle ultime ore, il presidente degli Stati Uniti ha rivolto dure minacce all’Iran, affermando che un’intera civiltà potrebbe scomparire quella notte. La dichiarazione arriva a poche ore dalla scadenza di un ultimatum rivolto a Teheran, con l’obiettivo di convincere il governo iraniano a raggiungere un accordo per riaprire lo Stretto di Hormuz. La situazione si sta intensificando in un clima di tensione crescente tra le due parti.

“Un’intera civiltà morirà stanotte, per non essere mai più riportata in vita. Non voglio che accada, ma probabilmente succederà“. Con queste parole, che hanno il sapore amaro di una sentenza, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha minacciato nuovamente l’Iran. Lo ha fatto con un post su Truth, a poche ore dallascadenza dell’ultimatum dato a Teheran per trovare un accordo e riaprire lo Stretto di Hormuz in sicurezza. “Ora che abbiamo uncambio di regime completo e totale, dove prevalgono menti diverse, più intelligenti e meno radicalizzate, forse qualcosa di meraviglioso e rivoluzionario può’ accadere, chi lo sa?“, ha aggiunto il tycoon, sottolineando come quello che accadrà in serata (l’ultimatum scade alle 20 ora italiana ndr) saràuno dei momenti più importanti della lunga e complessa storia del mondo. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Iran, Trump a valanga su Teheran: “Un’intera civiltà morirà stanotte”

“Un’intera civiltà morirà stanotte”: l’agghiacciante minaccia di Donald Trump all’Iran. A che ora scade l’ultimatum a TeheranConflitto in Medio Oriente: il presidente statunitense Donald Trump ha affermato che “un’intera civiltà morirà stanotte”, aggiungendo che l’Iran ha...

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Privare l’Iran della corrente elettrica comporta neonati morti nelle incubatrici, sangue marcito per le trasfusioni e molto altro. Le minacce di Trump di riportare l’Iran all’età della pietra sono una sorta di ultimo stadio della disperazione. L’indice di gradimento del - facebook.com facebook

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