Il presidente degli Stati Uniti ha invitato Cina, Regno Unito, Francia, Giappone e Corea del Sud a inviare navi da guerra per mantenere aperto lo Stretto di Hormuz, un passaggio di circa 39 chilometri che collega il Golfo Persico al mare aperto. La richiesta mira a garantire la libertà di navigazione in quella zona strategica. La decisione è stata comunicata nelle ultime ore senza ulteriori dettagli sui prossimi passi.

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha chiesto alla Cina, al Regno Unito, alla Francia, al Giappone e alla Corea del Sud di inviare navi per tenere aperto lo Stretto di Hormuz, il passaggio largo appena 39 chilometri che permette alle petroliere di uscire dal Golfo Persico. L'appello del Capo della Casa Bianca fa capire che il "varco" sia al momento chiuso. "Molti Paesi, soprattutto quelli colpiti dal tentativo dell'Iran di chiudere lo Stretto di Hormuz, invieranno navi da guerra, in collaborazione con gli Stati Uniti d'America, per mantenere lo Stretto aperto e sicuro", ha scritto Trump sui social network. "Abbiamo già distrutto il... 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Iran, Trump chiede agli alleati di inviare navi da guerra per riaprire lo Stretto di Hormuz

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