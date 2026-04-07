L'Iran ha deciso di sospendere ogni forma di comunicazione con gli Stati Uniti, interrompendo sia i canali diplomatici ufficiali che i contatti indiretti. La notizia è stata diffusa da fonti vicine ai media statali iraniani, che riferiscono di una rottura totale delle relazioni tra i due paesi. La decisione riguarda tutte le modalità di comunicazione, senza specificare eventuali eccezioni o motivazioni ufficiali.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Stop ai contatti diplomatici e indiretti. Secondo quanto riportato da fonti vicine ai media statali iraniani, l’Iran avrebbe interrotto completamente tutti i canali di comunicazione con gli Stati Uniti, sia sul piano diplomatico sia attraverso contatti indiretti. La notizia è stata diffusa dal quotidiano Tehran Times tramite il proprio profilo su X. Interrotti anche gli scambi di messaggi. Le stesse fonti precisano che sono stati bloccati anche tutti gli scambi di messaggi tra i due Paesi, segnando un ulteriore irrigidimento nei rapporti tra Teheran e Washington. Il ruolo del Tehran Times. Il Tehran Times è considerato un organo di informazione vicino alle correnti più rigide e conservatrici del governo iraniano, elemento che contribuisce a dare particolare peso politico alla notizia diffusa. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Iran sospende ogni comunicazione con gli Stati Uniti

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