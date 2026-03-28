Iran | colpita la città di Borujerd soccorritori scavano tra le macerie

Un attacco aereo di Israele ha colpito un’area residenziale della città di Borujerd, in Iran. Nella mattinata di sabato, i soccorritori sono intervenuti tra le macerie in cerca di eventuali sopravvissuti. Non sono ancora stati comunicati dati ufficiali sul numero di vittime o danni subiti. La zona colpita si trova in una regione abitata e densamente popolata.

Un attacco aereo di Israele ha colpito un’area residenziale della città di Borujerd, in Iran. Sabato mattina soccorritori hanno cercato sopravvissuti e rimosso le macerie. Venerdì, poche ore dopo aver minacciato di «intensificare ed estendere» la propria campagna contro Teheran, Israele ha colpito gli impianti nucleari iraniani. L’Iran ha promesso di reagire e ha colpito una base in Arabia Saudita, ferendo alcuni militari statunitensi e danneggiando alcuni aerei. Congresso FMSI, Abodi: “Lavoriamo insieme per diffusione di migliori pratiche di vita”. Casasco: “Il movimento è medicina” New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong 🔗 Leggi su Lapresse.it

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