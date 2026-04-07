L'Iran ha respinto l'ultimatum statunitense e ha presentato dieci condizioni per avviare un percorso di pace, mentre il Pentagono mantiene il massimo riserbo sulla situazione. La proposta di Teheran include requisiti specifici, senza lasciare spazio a mediazioni. La risposta degli Stati Uniti non è ancora arrivata, e le tensioni tra le due nazioni continuano a essere al centro dell’attenzione internazionale.

Teheran respinge l’ultimatum di Trump e propone condizioni rigorose per interrompere le ostilità, mentre il Pentagono annulla i briefing previsti L’Iran ha reagito con fermezza alla scadenza del termine fissato da Trump, definendo il linguaggio della Casa Bianca come arrogante, rozzo e privo di fondamenti. La risposta ufficiale è arrivata attraverso un documento trasmesso al Pakistan, contenente un rifiuto articolato in 10 punti rispetto alla proposta statunitense per porre fine allo scontro. Per accettare una pace, il governo iraniano ha avanzato richieste specifiche: la cessazione di ogni conflitto nell’area regionale, l’istituzione di un protocollo per il passaggio nello stretto di Hormuz, l’ottenimento di risarcimenti economici e l’eliminazione totale delle sanzioni. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Iran sfida Trump: 10 condizioni per la pace e Pentagono nel silenzio

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L'Iran boccia il piano di pace Usa e pone condizioni. Trump: "Accettate o scatenerò l'inferno"L'Iran "non intende negoziare" dopo che la Casa Bianca ha avvertito che Donald Trump "scatenerebbe l'inferno" se Teheran non accettasse un accordo...

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L'Iran respinge ufficialmente la tregua, controproposta in 10 punti a Usa e Pakistan. Trump: Vorrei tenere il petrolioIl presidente degli Stati Uniti ribadisce che Teheran non può avere armi nucleari e rilancia l'ultimatum di martedì: cosa succede ora ... today.it

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Durante una conferenza stampa dai toni altissimi alla Casa Bianca, il Tycoon ha più volte lanciato la sfida alla Repubblica Islamica sui negoziati, dopo il no iraniano alla proposta Usa su una tregua e sulla riapertura dello Stretto di Hormuz. Ed è così che, se n x.com

Fuori i secondi. La sfida è sempre più Meloni-Conte Medio Oriente meno ostaggio dell’Iran. Ecco la strategia di Usa e Israele Scatta l’allarme carburante in sei aeroporti italiani La prima pagina Siamo in edicola . . #meloni #conte #governo #schl - facebook.com facebook