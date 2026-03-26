L'Iran ha dichiarato di non voler partecipare a negoziati dopo che la Casa Bianca ha minacciato di intraprendere azioni severe se Teheran non accetterà un accordo per porre fine alla guerra. In risposta, il governo iraniano ha respinto il piano di pace proposto dagli Stati Uniti e ha posto condizioni per eventuali future discussioni. Donald Trump ha affermato che, in caso di rifiuto, si verificherà una reazione molto dura.

L'Iran "non intende negoziare" dopo che la Casa Bianca ha avvertito che Donald Trump "scatenerebbe l'inferno" se Teheran non accettasse un accordo per porre fine alla guerra. "Se l'Iran si rifiuta di accettare la realtà attuale, se non capiscono che sono stati sconfitti militarmente, il P Presidente Trump farà in modo che siano colpiti più duramente che mai", ha detto la portavoce della Casa Bianca, Karoline Leavitt. Ha poi assicurato che le discussioni sono in corso, cosa che l'Iran nega. Teheran "non intende negoziare" ma "continua a resistere", ha dichiarato alla televisione di stato il ministro degli esteri iraniano Abbas Araghchi. Da parte degli Stati Uniti, "parlare di negoziati ora é come ammettere la sconfitta", ha sottolineato. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - L'Iran boccia il piano di pace Usa e pone condizioni. Trump: "Accettate o scatenerò l'inferno"

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