Una nuova escalation tra gli Stati Uniti e l’Iran si sta delineando in un clima di crescente tensione. Le dichiarazioni recenti del presidente americano, con minacce di distruzione totale, hanno aumentato la pressione sulla regione. Da parte iraniana, invece, non ci sono segnali di volontà di arretrare, mantenendo una posizione di fermezza. La situazione rimane sospesa tra possibili negoziati e il rischio di un conflitto aperto.

Una crisi che corre sul filo delle ore, sospesa tra diplomazia e guerra aperta. Le dichiarazioni del presidente americano Donald Trump hanno segnato un’escalation senza precedenti nel conflitto con l’Iran, lasciando intravedere scenari che fino a pochi mesi fa sarebbero apparsi impensabili. “L’intero Paese potrebbe essere eliminato in una notte”, ha dichiarato il leader della Casa Bianca, fissando una scadenza precisa: martedì sera. Un ultimatum che ruota attorno alla riapertura dello Stretto di Hormuz, snodo vitale per il commercio energetico globale. Dall’altra parte, la risposta di Teheran è stata immediata e altrettanto dura: nessuna resa, nessun passo indietro. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - Iran sfida gli Stati Uniti: Trump minaccia la distruzione totale, Teheran non arretra

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Iran, Trump minaccia con l’armata. Teheran: risposta schiacciante

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