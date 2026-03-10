L'Iran ha dichiarato agli Stati Uniti di non temere le loro minacce, affermando che nessuno, neanche il più potente, è riuscito a cancellare il popolo iraniano. La comunicazione si inserisce in un contesto di tensione tra i due paesi, con le autorità iraniane che avvertono gli Stati Uniti di non sottovalutare la loro resistenza. La frase è stata resa pubblica attraverso un comunicato ufficiale.

«Il popolo iraniano non teme le vostre minacce vuote. Nemmeno il più grande tra voi è riuscito a cancellarlo. Fate attenzione a non essere voi a scomparire ». Lo ha scritto su X Ali Larijani, capo del Consiglio Supremo per la Sicurezza Nazionale iraniano, condividendo un post pubblicato da Donald Trump su Truth, in cui il presidente Usa ha minacciato l’Iran di attacchi più duri in caso di blocco del flusso di petrolio dallo Stretto di Hormuz.????????????????????????????????????????????????????????????????????.?????????????????????????. pic.twitter.comdmxd4kKTmi — Ali Larijani ??????????? (@alilarijaniir) March 10, 2026 Cosa aveva scritto Trump su Truth. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - L’Iran minaccia gli Stati Uniti: «Attenti a non essere eliminati»

