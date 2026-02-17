IranKhamenei minaccia gli Stati Uniti

Ali Khamenei, la guida suprema dell’Iran, ha minacciato gli Stati Uniti mentre a Ginevra sono in corso colloqui indiretti tra le due nazioni. La sua dichiarazione è arrivata in risposta alla presenza della portaerei americana nel Golfo Persico, che lui ha avvertito potrebbe essere affondata. La tensione cresce in un momento di negoziati delicati e di rischi di escalation nella regione.

12.46 Khamenei la guida suprema dell'Iran, proprio mentre sono in corso a Ginevra i colloqui indiretti con gli Stati Uniti lancia un monito, dicendo che la portaerei Usa nel golfo potrebbe essere affondata. "Continuano a dire che hanno inviato una portaerei verso l'Iran. Benissimo. una portaerei è certamente un mezzo pericoloso.Ma più pericolosa della portaerei è l'arma che può farla affondare", ha dichiarato il leader di Teheran,aggiungendo che Gli Usa non riusciranno a distruggere la Repubblica Islamica.🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it Khamenei avvisa gli Stati Uniti: qualsiasi aggressione scatenerà un conflitto ampio in Medio Oriente Khamenei avverte gli Stati Uniti: “Se ci attaccano, ci sarà una guerra enorme nel Medio Oriente”. Danimarca: gli Stati Uniti percepiti come “minaccia alla sicurezza nazionale” In Danimarca, gli Stati Uniti sono ormai percepiti come una minaccia alla sicurezza nazionale, a causa di una serie di posizioni aggressive adottate dall'amministrazione Trump negli ultimi anni. BREAKING NEWS - Khamenei minaccia di COLPIRE le basi statunitensi dopo un’operazione segreta in Iraq Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: L'Iran non negozia sotto minaccia ma è fragile; Iran, inizia l’esodo del denaro. Tra case di lusso e criptovalute l’élite di Teheran prova a salvarsi; Portaerei Gerald Ford verso il Medio Oriente, Trump muove la più grande nave Usa contro l'Iran; Mappi, un video realizzato nell'ambito dello studio mostra la reazione della pianta alla minaccia delle fiamme. Khamenei incendia i negoziati. Messaggio a Trump: Non distruggerai la Repubblica islamicaIncontro a Ginevra fra Araghchi per l'Iran, Witkoff e Kushner per gli Usa, con la mediazione dell'Oman. La Guida Suprema: L'esercito degli ... huffingtonpost.it Secondo round di colloqui sul nucleare a Ginevra tra USA e Iran, Khamenei minaccia la portaerei FordWashington e Teheran tengono la seconda tornata di colloqui presso il consolato dell'Oman nella città svizzera, dopo quelli della settimana scorsa. L'Iran detta le sue condizioni e lancia esercitazion ... msn.com #Teheran La guida suprema dell'Iran, Ali Khamenei, in un discorso muscolare proprio mentre sono in corso a Ginevra colloqui indiretti con gli Usa, avverte che la portaerei americana nel Golfo potrebbe essere affondata. "Continuano a dire che hanno inviato facebook #Tg2000, #16febbraio 2026 – ore 12 #Ucraina #Kiev #Russia #Mosca #Iran #Trump #Khamenei #Larijani #Gaza #Israele #Cisgiordania #Boardofpeace #Tajani #Nordio #Maltempo #Niscemi #Courmayer #Caivano #DonPatriciello #Navalny #PapaLeoneXIV x.com