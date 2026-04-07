Iran PChigi | civili non devono pagare il prezzo delle colpe del regime

Da ildenaro.it 7 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il governo italiano sta monitorando da vicino gli sviluppi nella regione del Medio Oriente, con particolare attenzione alla situazione in Iran. Si segnala la preoccupazione riguardo a un possibile aumento delle tensioni militari che potrebbe coinvolgere tutto il territorio, senza differenziare tra obiettivi militari, strategici e civili. La comunicazione è arrivata in un momento in cui la regione registra un’escalation di eventi, suscitando attenzione internazionale.

Roma, 7 apr. (askanews) – “Il Governo italiano continua a seguire con estrema attenzione l’evolversi della crisi in Medio Oriente e il rischio di un’ulteriore escalation militare che potrebbe coinvolgere l’intero territorio iraniano, senza distinzione tra obiettivi strategici, militari e civili”. È quanto si legge in una nota di Palazzo Chigi. “L’Italia – viene sottolineato nel comunicato – ribadisce la propria ferma e risoluta condanna nei confronti delle condotte destabilizzanti del regime di Teheran: dagli attacchi missilistici che minacciano la sicurezza delle nazioni del Golfo, alle reiterate intimidazioni volte a compromettere la libertà di navigazione nello Stretto di Hormuz? arteria vitale per l’economia globale? fino alla sistematica e brutale repressione interna del proprio popolo”. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

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