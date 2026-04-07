Iran PChigi | civili non devono pagare il prezzo delle colpe del regime

Il governo italiano sta monitorando da vicino gli sviluppi nella regione del Medio Oriente, con particolare attenzione alla situazione in Iran. Si segnala la preoccupazione riguardo a un possibile aumento delle tensioni militari che potrebbe coinvolgere tutto il territorio, senza differenziare tra obiettivi militari, strategici e civili. La comunicazione è arrivata in un momento in cui la regione registra un’escalation di eventi, suscitando attenzione internazionale.

Roma, 7 apr. (askanews) – “Il Governo italiano continua a seguire con estrema attenzione l’evolversi della crisi in Medio Oriente e il rischio di un’ulteriore escalation militare che potrebbe coinvolgere l’intero territorio iraniano, senza distinzione tra obiettivi strategici, militari e civili”. È quanto si legge in una nota di Palazzo Chigi. “L’Italia – viene sottolineato nel comunicato – ribadisce la propria ferma e risoluta condanna nei confronti delle condotte destabilizzanti del regime di Teheran: dagli attacchi missilistici che minacciano la sicurezza delle nazioni del Golfo, alle reiterate intimidazioni volte a compromettere la libertà di navigazione nello Stretto di Hormuz? arteria vitale per l’economia globale? fino alla sistematica e brutale repressione interna del proprio popolo”. 🔗 Leggi su Ildenaro.it Crisi in Medio Oriente, Meloni: "Gli iraniani non possono pagare le colpe del regime"«L'Italia ribadisce la propria ferma e risoluta condanna nei confronti delle condotte destabilizzanti del regime di Teheran: dagli attacchi... Leggi anche: Iran e Venezuela, Tajani: “La caduta di Maduro è un’occasione storica”. Palazzo Chigi a Teheran: il regime si fermi Si parla di: TG4: Strage di Crans Montana, Palazzo Chigi si costituirà parte civile Video. Iran, Palazzo Chigi: Civili non possono pagare il prezzo delle colpe del regime(Adnkronos) – Nel pieno dell’escalation tra Stati Uniti e Iran, con l’ultimatum di Donald Trump su Hormuz e il rischio di nuovi attacchi, arriva la presa di posizione del governo italiano. Il Governo ... notizie.it Iran, P.Chigi: civili non devono pagare il prezzo delle colpe del regimeRoma, 7 apr. (askanews) - 'Il Governo italiano continua a seguire con estrema attenzione l'evolversi della crisi in Medio Oriente e il rischio di ... notizie.tiscali.it