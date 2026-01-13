Iran e Venezuela Tajani | La caduta di Maduro è un’occasione storica Palazzo Chigi a Teheran | il regime si fermi

Il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha sottolineato l'importanza di rispettare i principi di libertà e stabilità nei dossier di Venezuela, Iran e Crans-Montana. In Parlamento, ha evidenziato come la caduta di Maduro rappresenti un’opportunità storica, mentre ha ribadito l’auspicio di un comportamento responsabile da parte dei regimi di Teheran e Caracas. La posizione italiana si concentra sulla promozione di dialogo e rispetto delle norme internazionali.

La libertà è il presupposto della nostra azione di governo. Questo il fil rouge delle comunicazioni del ministro degli Esteri Antonio Tajani in Senato e alla Camera su tre dossier di strettissima attualità: Venezuela, Iran e Crans-Montana. “La caduta di Maduro è un’occasione storica. Per il Venezuela e per tutta l’America Latina”, ha detto nel giorno del ritorno in patria di Alberto Trentini e Mario Burlò. L’Aula del Senato ha scandito con due lunghi applausi bipartisan, alcuni parlamentari si sono alzati in piedi, le parole del ministro sulla liberazione dei connazionali e le protese di piazza in Iran. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Iran e Venezuela, Tajani: “La caduta di Maduro è un’occasione storica”. Palazzo Chigi a Teheran: il regime si fermi Leggi anche: «Caduta di Maduro occasione storica per il Venezuela, in Iran non saremo spettatori passivi», l’informativa di Tajani al Parlamento – Video Leggi anche: Tajani in Senato: "Su Crans-Montana giusto che l'Italia sia parte civile" e fa l'"oracolo" sul Venezuela: "Caduta di Maduro occasione storica" Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Oggi l'arrivo a Ciampino di Alberto Trentini e Mario Burlò; Venezuela–Iran, la fine di un asse occulto. L’analista Pagani: “Con Maduro crolla l’economia ombra che teneva in piedi Teheran”; Iran, almeno 2 mila morti. Trump valuta opzioni di attacco. Pezeshkian: Usa e Israele seminano caos; Usa: americani lascino subito il Venezuela: Milizie armate. Diplomazia al lavoro per Trentini. «Caduta di Maduro occasione storica per il Venezuela, in Iran non saremo spettatori passivi», l’informativa di Tajani al Parlamento – Video - Il ministro degli Esteri ha parlato anche di Groenlandia parlando di sostegno ad una posizione unitaria dell'Unione Europea e della Nato ... open.online

