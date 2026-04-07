Iran oggi è il giorno della distruzione totale – La diretta

Oggi si svolge una conferenza stampa negli Stati Uniti in cui il presidente ha dichiarato che, in caso di azioni ostili, verrà attuata una distruzione totale dell’Iran. La dichiarazione è arrivata dopo alcuni giorni di tensioni tra i due paesi, senza che siano stati forniti dettagli su possibili azioni militari imminenti. La comunicazione è stata trasmessa in diretta televisiva e ha suscitato reazioni a livello internazionale.

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha minacciato per stasera martedì 7 aprile la «distruzione totale dell’Iran». Teheran non ha finora risposto al suo ennesimo ultimatum. E non ha riaperto lo Stretto di Hormuz, se non per le navi che pagano un pedaggio. «L’intero Paese potrebbe essere distrutto in una sola notte», che potrebbe essere tra martedì sera e mercoledì, ha dichiarato Trump in una conferenza stampa. L’esercito iraniano ha replicato denunciando la «retorica arrogante» e affermando tramite un portavoce che tali dichiarazioni non avevano «alcun effetto» sulle sue operazioni. La guerra scatenata il 28 febbraio dai bombardamenti israeliani e americani sull’Iran ha causato migliaia di morti in Medio Oriente, principalmente nella Repubblica islamica e in Libano, dove opera il suo alleato Hezbollah. 🔗 Leggi su Open.online

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