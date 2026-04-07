Iran missile di Teheran colpisce città israeliana di Eilat | le immagini dei danni

Martedì 7 aprile, diverse città centrali israeliane hanno riportato danni causati dal lancio di un missile iraniano. Le immagini mostrano gli effetti dell’attacco, che ha colpito anche la città di Eilat. Non sono stati riportati feriti o vittime. Le autorità israeliane stanno valutando la situazione e monitorano eventuali sviluppi nelle aree interessate.

Martedì 7 aprile sono stati segnalati danni in varie città centrali di Israele a seguito del lancio di un missile iraniano. Secondo l’esercito, un altro missile iraniano è stato lanciato contro la città israeliana meridionale di Eilat. I servizi di emergenza sono stati inviati in varie aree del centro del Paese, ma non sono stati segnalati feriti nè vittime. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong . 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Iran, missile di Teheran colpisce città israeliana di Eilat: le immagini dei danni Iran, colpito ospedale Motahhari a Teheran: le immagini dei danniNegli attacchi di Stati Uniti e Israele sull’Iran sarebbe rimasto danneggiato anche l’ospedale Motahhari di Teheran, uno dei principali della... Guerra in Iran, il Pentagono prepara settimane di operazioni di terra. Teheran: “Aspettiamo per dar loro fuoco”. Missile colpisce sede tv a Teheran: 10 feritiLa guerra tra Iran e blocco occidentale entra in una fase nuova, più pericolosa e strutturata. Temi più discussi: Iran avverte: 'Attacchi devastanti contro gli Usa e Israele'; Raid sulla tv Al Araby e su impianti energetici, Teheran al buio; Bombardamenti su Teheran, Houthi in guerra. Ucciso Fouladvand, 3.500 marines sulla USS Tripoli; DIRETTA – Ucciso soldato UNIFIL – Trump mette nel mirino il petrolio iraniano. Trump: Aprite Hormuz, bastardi. E minaccia di far saltare tutto. Teheran: La regione brucerà. Missile su Haifa: feriti e dispersi. Salvato il pilota Usa dispersoIl tycoon esulta per l’operazione di recupero dell’aviatore, poi torna a provocare l’Iran: Sia lode ad Allah. Infine rassicura: Accordo probabile entro domani. Missili di Teheran su Haifa: colpito ... quotidiano.net Iran, i missili di Teheran hanno gittata superiore a quanto dichiarato: cosa sappiamoLeggi su Sky TG24 l'articolo Iran, i missili di Teheran hanno gittata superiore a quanto dichiarato: cosa sappiamo ... tg24.sky.it Si avvicina la scadenza dell’ultimatum di Donald #Trump all’Iran: “Aprite lo Stretto di Hormuz o demoliremo le infrastrutture, a partire da centrali elettriche e ponti”, è la minaccia. Mancano poco più di 12 ore. #Teheran, che ha formalmente respinto la proposta d - facebook.com facebook La guerra in Iran mette in crisi Dubai. E i miliardari scappano a Milano. x.com