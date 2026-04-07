Iran missile di Teheran colpisce città israeliana di Eilat | le immagini dei danni

Da lapresse.it 7 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Martedì 7 aprile, diverse città centrali israeliane hanno riportato danni causati dal lancio di un missile iraniano. Le immagini mostrano gli effetti dell’attacco, che ha colpito anche la città di Eilat. Non sono stati riportati feriti o vittime. Le autorità israeliane stanno valutando la situazione e monitorano eventuali sviluppi nelle aree interessate.

Martedì 7 aprile sono stati segnalati danni in varie città centrali di Israele a seguito del lancio di un missile iraniano. Secondo l’esercito, un altro missile iraniano è stato lanciato contro la città israeliana meridionale di Eilat. I servizi di emergenza sono stati inviati in varie aree del centro del Paese, ma non sono stati segnalati feriti nè vittime. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong . 🔗 Leggi su Lapresse.it

iran missile di teheran colpisce citt224 israeliana di eilat le immagini dei danni
© Lapresse.it - Iran, missile di Teheran colpisce città israeliana di Eilat: le immagini dei danni

Iran, colpito ospedale Motahhari a Teheran: le immagini dei danniNegli attacchi di Stati Uniti e Israele sull’Iran sarebbe rimasto danneggiato anche l’ospedale Motahhari di Teheran, uno dei principali della...

Guerra in Iran, il Pentagono prepara settimane di operazioni di terra. Teheran: “Aspettiamo per dar loro fuoco”. Missile colpisce sede tv a Teheran: 10 feritiLa guerra tra Iran e blocco occidentale entra in una fase nuova, più pericolosa e strutturata.

Temi più discussi: Iran avverte: 'Attacchi devastanti contro gli Usa e Israele'; Raid sulla tv Al Araby e su impianti energetici, Teheran al buio; Bombardamenti su Teheran, Houthi in guerra. Ucciso Fouladvand, 3.500 marines sulla USS Tripoli; DIRETTA – Ucciso soldato UNIFIL – Trump mette nel mirino il petrolio iraniano.

iran missile di teheranTrump: Aprite Hormuz, bastardi. E minaccia di far saltare tutto. Teheran: La regione brucerà. Missile su Haifa: feriti e dispersi. Salvato il pilota Usa dispersoIl tycoon esulta per l’operazione di recupero dell’aviatore, poi torna a provocare l’Iran: Sia lode ad Allah. Infine rassicura: Accordo probabile entro domani. Missili di Teheran su Haifa: colpito ... quotidiano.net

iran missile di teheranIran, i missili di Teheran hanno gittata superiore a quanto dichiarato: cosa sappiamoLeggi su Sky TG24 l'articolo Iran, i missili di Teheran hanno gittata superiore a quanto dichiarato: cosa sappiamo ... tg24.sky.it

Trova facilmente notizie e video collegati.