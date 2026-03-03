Un ospedale di Teheran, il Motahhari, è stato colpito negli attacchi attribuiti a Stati Uniti e Israele. Le immagini mostrano danni evidenti alla struttura, considerata uno dei principali della capitale. Le operazioni di soccorso sono state avviate e non sono ancora state fornite dettagli ufficiali sul numero di feriti o sulle conseguenze dell’attacco.

Negli attacchi di Stati Uniti e Israele sull’Iran sarebbe rimasto danneggiato anche l’ospedale Motahhari di Teheran, uno dei principali della capitale. Durante una visita organizzata dal governo l’Associated Press ha potuto filmare le conseguenze e i danni.Finestre rotte e frammenti di vetro sparsi sui letti dell’ospedale, mentre le attrezzature erano sparse ovunque.Si tratta del secondo ospedale di Teheran ad essere stato danneggiato, a quanto riferito da un funzionario del ministero della Salute iraniano, sulla base di un rapporto pubblicato sul sito web del governo iraniano. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Iran, colpito ospedale Motahhari a Teheran: le immagini dei danni

Usa e Israele attaccano l’Iran, sui social le immagini delle esplosioni a TeheranSono al momento almeno 30 le forti esplosioni registrate in quattro città dell’Iran in seguito all’attacco di Israele e degli Usa (SEGUI LA DIRETTA).

Leggi anche: Iran, in migliaia protestano contro il governo: i danni per le strade di Teheran

Approfondimenti e contenuti su Iran colpito ospedale Motahhari a...

Media Iran, ‘un ospedale a Teheran colpito dai raid’(ANSA) – TEHERAN, 01 MAR – I media iraniani riferiscono che gli attacchi di Israele hanno colpito un ospedale a Teheran. L’agenzia di stampa iraniana Isna ha riferito che l’ospedale Gandhi, situato ne ... espansionetv.it

Teheran, colpito anche l’ospedale Gandhi nel Nord della cittàTeheran, 2 mar. (askanews) – Detriti sull’asfalto davanti all’ospedale Gandhi, nel Nord di Teheran. I media iraniani riferiscono che la struttura sanitaria è stata colpita domenica, nel secondo giorno ... askanews.it