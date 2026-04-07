Nelle ultime ore, l’esercito israeliano ha pubblicato un video in cui si vedono forti esplosioni in un villaggio libanese. Secondo quanto dichiarato, le immagini ritraggono la distruzione di infrastrutture legate a Hezbollah. La diffusione delle immagini avviene in un momento di tensione tra Israele e il Libano, senza ulteriori dettagli sui danni o sulle circostanze precise dell’operazione.

L’esercito israeliano ha diffuso un video che mostra grandi esplosioni in un villaggio libanese, che immortalerebbe la “distruzione delle infrastrutture terroristiche appartenenti a Hezbollah”. Israele si sta spingendo in profondità nella parte meridionale del paese nella sua campagna contro il gruppo Hezbollah, sostenuto dall’Iran, una potente forza militante e partito politico che da tempo esercita il controllo di fatto su gran parte della comunità sciita libanese. La scorsa settimana il ministro della Difesa israeliano Israel Katz ha promesso che Israele avrebbe raso al suolo tutte le case nel sud del Libano per proteggere le sue città di confine dai razzi di Hezbollah “secondo il modello utilizzato a Rafah e Beit Hanoun a Gaza”, due città che Israele ha quasi completamente raso al suolo nella sua offensiva contro Hamas. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Iran, militari israeliani mostrano esplosioni in un villaggio libanese

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