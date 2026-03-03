Martedì mattina, gli attacchi aerei israeliani hanno colpito ancora Beirut, in Libano. Sullo skyline della capitale si sono visti esplosioni e colonne di fumo, riprese da un video dell’Associated Press. Le esplosioni sono state visibili in diversi punti della città, con il rumore degli attacchi uditi chiaramente. Nessuna informazione su vittime o danni immediati è stata ancora resa nota.

Martedì mattina gli attacchi aerei israeliani hanno continuato a colpire la capitale del Libano. Nel filmato catturato dall’Associated Press, sono state viste esplosioni e pennacchi di fumo sollevarsi sullo skyline di Beirut. L’esercito israeliano ha detto che stava prendendo di mira “i centri di comando di Hezbollah e i depositi di armi a Beirut”. Hezbollah ha anche affermato di aver lanciato droni contro una base aerea israeliana. L’esercito israeliano ha detto di aver abbattuto due droni. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong... 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Iran, ancora attacchi israeliani in Libano: le esplosioni a Beirut

Libano, migliaia in fuga da Beirut dopo gli attacchi israelianiLunedì mattina migliaia di persone sono fuggite dalla periferia sud della capitale del Libano, Beirut, dopo che Israele ha lanciato una serie di...

Fuoco incrociato tra Israele e Iran. Attacchi a Beirut dopo i razzi di Hezbollah. Esplosioni a Gerusalemme, Dubai e DohaL'eliminazione di Ali Khamenei non ha concluso l'operazione militare congiunta Israele-Stati Uniti contro l'Iran, scattata all'alba di sabato.

Israel launches airstrikes in Lebanon against Hezbollah. Explosions felt in Beirut.

Tutti gli aggiornamenti su Iran ancora attacchi israeliani in...

Temi più discussi: Attacco Usa-Israele a Iran. Sabahi: Porterà morti, feriti e distruzione. Situazione non sfugga di mano; Israele bombarda Teheran e Beirut, distrutta la tv pubblica iraniana. Libano, 52 morti e 15 feriti; Israele e Stati Uniti attaccano l'Iran, 'Khamenei è morto'; La guerra non è la soluzione: stop all'attacco militare contro l'Iran, la diplomazia può ancora salvare tutto.

Perché gli alleati dell’Iran non sono ancora intervenuti dopo l’attacco di Usa e IsraeleLeggi su Sky TG24 l'articolo Perché gli alleati dell’Iran non sono ancora intervenuti dopo l’attacco di Usa e Israele ... tg24.sky.it

Stati Uniti e Israele attaccano l'Iran. Il regime: «La risposta sarà devastante»«Israele ha lanciato un attacco preventivo contro l'Iran per rimuovere le minacce nei suoi confronti», ha annunciato il ministro della Difesa israeliano, Israel Katz, mentre il Presidente americano Do ... vanityfair.it

L'attacco all'Iran fa temere contraccolpi al presidente ucraino Zelensky nella fornitura di missili americani per la difesa di Kyiv. Ma puntuale arriva piccata la risposta di Trump. - facebook.com facebook

#ottoemezzo Iran, Zappia: “L’Europa completamente tagliata fuori e senza ruolo nella crisi” x.com