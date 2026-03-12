Guerra Iran perché Mojtaba Khamenei non si è mostrato in video? Dubbi sulle condizioni è in Rianimazione

Mojtaba Khamenei, figlio del leader iraniano, non è apparso in pubblico durante la diffusione del suo primo messaggio come Guida. Le autorità iraniane hanno riferito che si trova in rianimazione, alimentando dubbi sulle sue condizioni di salute. La mancanza di immagini o dichiarazioni dirette ha alimentato speculazioni sulla sua reale condizione e sul suo ruolo all’interno del governo.

La nuova Guida suprema dell’Iran Mojtaba Khamenei non è ancora apparso in pubblico, anche se la televisione iraniana ha diffuso il suo primo messaggio alla nazione. Il dettaglio rafforza le teorie che il figlio dell’ultimo leader della Repubblica islamica sia stato ferito nell’attacco in cui il padre è stato ucciso nei primi giorni di guerra. Perché Mojtaba Khamenei non è ancora apparso in pubblico L'ipotesi del ferimento nell'attacco che ha ucciso il padre La voce sul coma Perché Mojtaba Khamenei non è ancora apparso in pubblico Per la prima volta da quando è stato eletto Guida suprema, Mojtaba Khamenei ha diffuso, attraverso la televisione di Stato, un messaggio contro gli Usa e Israele, annunciando un ampliamento del conflitto. 🔗 Leggi su Virgilio.it

