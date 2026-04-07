Secondo fonti locali, la guida suprema dell'Iran si trova in condizioni di incoscienza a causa di un problema medico grave. Si trova nella città di Qom, dove riceve cure mediche. La sua incapacità di governare viene confermata da fonti ufficiali. La notizia ha suscitato preoccupazioni sulla stabilità politica del Paese. Non sono stati forniti dettagli ulteriori sulle sue condizioni di salute o sui possibili sviluppi futuri.

Roma, 7 aprile 2026 - La guida suprema dell'Iran, Mojtaba Khamenei, è incosciente ed è in cura per un problema medico "grave" nella città di Qom, mentre non è in grado di governare il Paese. Lo indica una valutazione dell'intelligence citata dal quotidiano Times. Si tratta della prima volta che un documento rivela pubblicamente la posizione di Khamenei dall'inizio della guerra, quando si riteneva fosse stato ferito negli attacchi iniziali del 28 febbraio. La diplomazia ha tentato un passo avanti per fermare, o quantomeno congelare, la guerra del Golfo, ma il filo rischia di spezzarsi da un momento all'altro. La novità è che i mediatori hanno presentato il cosiddetto "accordo di Islamabad": una tregua di 45 giorni che consenta un negoziato su tutto il resto, compreso lo sblocco di Hormuz. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Iran, media: “Mojtaba Khamenei in gravi condizioni, non è in grado di governare”

Guerra Iran Stati Uniti, Mojtaba Khamenei "ricoverato in gravi condizioni, non è cosciente, non può governare"La Guida Suprema dell'Iran Mojtaba Khamenei sarebbe ricoverata in gravi condizioni in ospedale e non in grado di governare.

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Iran, media: Mojtaba Khamenei ricoverato a Qom in gravi condizioni - DirettaTeheran, 7 apr. (Adnkronos) - Mojtaba Khamenei, Guida Suprema iraniana, è ricoverato in un ospedale di Qom, non è cosciente e non è in grado di ... iltempo.it

Secondo un rapporto dell'intelligence, visionato dal Times di Londra, Mojtaba Khamenei è ricoverato a Qom in gravi condizioni e non è in grado di partecipare ad alcun processo decisionale del regime iraniano. x.com

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