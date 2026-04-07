Secondo fonti vicine alle autorità iraniane, Mojtaba Khamenei, la guida suprema dell'Iran, si troverebbe attualmente in ospedale in condizioni gravi, senza esserci la possibilità di comunicare o di esercitare il governo. La notizia arriva in un momento di tensioni tra l'Iran e gli Stati Uniti, con le autorità iraniane che non hanno ancora rilasciato commenti ufficiali sulla situazione. La salute di Khamenei rappresenta un punto di attenzione nel panorama politico regionale.

La Guida Suprema dell'Iran Mojtaba Khamenei sarebbe ricoverata in gravi condizioni in ospedale e non in grado di governare. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Guerra Iran Stati Uniti, Mojtaba Khamenei "ricoverato in gravi condizioni, non è cosciente, non può governare"

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