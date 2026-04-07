Alle due di notte italiane, le 20 a Washington, si è verificato un nuovo ultimatum rivolto all’Iran, segnando un momento di tensione tra le due nazioni. La situazione si inserisce in un quadro di conflitto in Medio Oriente, con specifici riferimenti alle relazioni tra Iran e Libano. La notizia arriva in un momento di grande attenzione internazionale, con ripercussioni sulla stabilità regionale.

Alle due di notte italiane, le 20 a Washington, scatta l’ora X dell’ennesimo ultimatum lanciato da Donald Trump all’Iran. La minaccia, questa volta, è tra le più pesanti mai formulate e riguarda la distruzione sistematica di ogni ponte e centrale elettrica della Repubblica Islamica se lo Stretto di Hormuz non verrà riaperto immediatamente. Anzi nelle ultime ore il presidente rilancia: Un’intera civiltà morirà stanotte, per non essere mai più riportata in vita. Non voglio che accada, ma probabilmente succederà. Non è la prima volta che il presidente americano ricorre a questa strategia. Dal 21 marzo scorso le scadenze si sono susseguite in un’altalena di rinvii e toni bellicosi su Truth Social, dove Trump il 30 marzo scorso ha esplicitamente ipotizzato di colpire anche gli impianti di desalinizzazione. 🔗 Leggi su Follow.it

© Follow.it - Iran-Libano, insegnare tra le macerie per non perdere il futuro

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