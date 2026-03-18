In un sobborgo di Beirut, tra le macerie di Dahieh, un violoncellista libanese si esibisce tra i resti delle case danneggiate dai bombardamenti. Il suo gesto si svolge in un contesto di distruzione e rovina, mentre le immagini registrano l’uomo che suona con il suo strumento tra le macerie. Il video mostra questa scena emozionante, catturando un momento di resistenza tra le rovine della città.

Tra le macerie di Dahieh, sobborgo musulmano nel sud di Beirut, il violoncellista libanese Mahdi Sahely suona circondato dalla distruzione causata dai bombardamenti. Il suo gesto trasforma il silenzio e il dolore in una melodia carica di significato. Il video, diffuso sui social, è diventato rapidamente un simbolo di resistenza e speranza. Le sue note restituiscono umanità a un paesaggio devastato, riempiendo il vuoto lasciato dalla guerra. Per Sahely, la musica diventa così espressione della resilienza dello spirito umano. “Nel bel mezzo della guerra e della distruzione, la musica suona una melodia di speranza, trasformando i sospiri della sofferenza in melodie che riflettono la resilienza dello spirito umano”, ha scritto Sahely su Instagram. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Libano, violoncellista suona tra le macerie di Beirut: il video emozionante

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