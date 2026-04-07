Alle due di notte, orario italiano, scadrà l’ultimatum che l’ex presidente degli Stati Uniti aveva posto all’Iran. La scadenza rappresenta un momento cruciale in un contesto di tensioni tra le due nazioni, senza che siano stati annunciati cambiamenti ufficiali o decisioni immediate. La situazione resta monitorata, mentre le parti attendono eventuali sviluppi o risposte che possano influenzare la dinamica dei rapporti internazionali.

Ci siamo quasi. Alle 2 di notte (orario italiano), scadrà l’ultimatum che Donald Trump ha fissato per l’Iran. Se il regime khomeinista non riaprirà lo Stretto di Hormuz, gli Stati Uniti colpiranno pesantemente le infrastrutture energetiche della Repubblica islamica. «L’intero Paese può essere messo fuori combattimento in una sola notte, e quella notte potrebbe essere domani sera», ha dichiarato ieri il presidente americano. «Abbiamo un piano, in base al quale ogni ponte in Iran sarà distrutto entro la mezzanotte di domani, ogni centrale elettrica sarà fuori servizio, in fiamme, esploderà e non potrà mai più essere utilizzata. Intendo una demolizione completa, entro la mezzanotte, e avverrà nell’arco di quattro ore, se vogliamo che accada», ha aggiunto. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Iran, la scadenza dell’ultimatum di Trump si avvicina. Cosa potrebbe succedere ora

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