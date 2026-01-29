Trump minaccia ancora l’Iran | la risposta dei Pasdaran e cosa potrebbe succedere ora

Donald Trump torna a minacciare Teheran, rilanciando le tensioni con l’Iran. La risposta dei Pasdaran non si è fatta attendere, e ora si apre uno scenario incerto che potrebbe portare a sviluppi imprevedibili nella regione. La crisi si riaccende, e il rischio di escalation cresce di giorno in giorno.

“Nel caso te lo fossi perso” è il Podcast di Fanpage.it che ogni giorno alle 18.00 fa il punto sulla notizia più importante del momento, per farti restare sempre aggiornato. Oggi parliamo delle rinnovate minacce di Trump all'Iran, per spingere il Paese dei Pasdaran a chiudere l'accordo sul nucleare.🔗 Leggi su Fanpage.it Approfondimenti su Trump iran Caso Epstein, Trump firma per la divulgazione dei file: cosa significa e cosa potrebbe succedere Iran, “Conseguenze dannose”. Teheran minaccia l’Italia dopo che Tajani ha proposto di inserire i Pasdaran nella lista dei terroristi L’Italia si trova al centro di una tensione diplomatica con l’Iran, dopo le dichiarazioni del ministro degli Esteri riguardo alle Guardie Rivoluzionarie. Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Trump minaccia ancora l'Iran se impiccherà manifestanti: prima esecuzione prevista mercoledì Ultime notizie su Trump iran Argomenti discussi: Dazi all'Ue e 'no comment' sulla forza per prendere la Groenlandia, la nuova minaccia di Trump; Trump minaccia l’Iran; Trump minaccia la Corea del Sud: aumento dei dazi per ritardo negli investimenti; Trump minaccia nuovi dazi contro la Corea del Sud. Trump minaccia nuovamente Iran con offensiva militareIl presidente Usa avverte Teheran su Truth: una grande flotta è in rotta verso l’Iran. Dura la risposta iraniana: nessun negoziato sotto minaccia Trump minaccia nuovamente Iran – Donald Trump torna ad ... liberoreporter.it Iran, Trump minaccia: Accordo su nucleare o attaccheremo. Teheran: Risposta sarà senza precedentiUltimatum di Donald Trump che torna a minacciare con forza l'Iran: negozi sul nucleare o ci sarà un attacco. Immediata la replica di Teheran: la risposta sarà senza precedenti. adnkronos.com #TG2000 - #Trump minaccia l’ #Iran: una potente armata si sta avvicinando #29gennaio #MedioOriente #Khamenei #IranProtests #Esteri #NEWS #TV2000 @tg2000it x.com Il Giornale. . Centrodestra in rivolta per la presenza di Albanese al Consiglio d’Europa; Trump minaccia di colpire l’Iran; a Crans-Montana indagato il responsabile della sicurezza del Comune. Questo e altro su Il Giornale in edicola - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.