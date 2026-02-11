Vertice Trump-Netanyahu alla Casa Bianca | Prove dei crimini di Teheran Ma i negoziati proseguono

Questa mattina alla Casa Bianca si sono incontrati Donald Trump e Benjamin Netanyahu. Durante il vertice, i due leader hanno presentato nuove prove sui presunti crimini di Teheran. Mentre i colloqui continuano, l’attenzione resta alta su come si svilupperà la trattativa tra Washington e l’Iran.

L’incontro alla Casa Bianca tra Donald Trump e il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha riportato Israele al centro del confronto strategico sul futuro del negoziato tra Stati Uniti e Iran. Secondo fonti israeliane, Netanyahu si è presentato a Washington con un dossier di prove per sostenere che Teheran starebbe mentendo agli Stati Uniti e che il negoziato rischia di fallire o di diventare un’illusione diplomatica. Trump, dopo il faccia a faccia, ha confermato che non ci sono state decisioni definitive, ma ha insistito affinché i colloqui con l’Iran proseguano. Il vertice avviene mentre i negoziati indiretti tra Washington e Teheran, avviati in Oman, restano ancora in una fase embrionale: l’Iran sostiene di non aver ricevuto alcuna proposta concreta e descrive le discussioni come un semplice scambio di messaggi. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Iran e Stati Uniti si avvicinano a un possibile percorso diplomatico, nonostante le tensioni pubbliche e le minacce.

