Proteste antigovernative in Iran Teheran accusa Usa e Israele ma Trump rilancia | L’Ayatollah potrebbe lasciare

Le recenti proteste in Iran hanno portato a tensioni crescenti tra il governo e i dimostranti, con Teheran che accusa Stati Uniti e Israele di interferenze. Dopo segnalazioni di morti e arresti, l’atmosfera resta complessa. Nel frattempo, l'ex presidente Donald Trump ha suggerito che l’Ayatollah potrebbe lasciare il potere, aggiungendo un elemento di incertezza a una situazione già delicata.

Il regime teocratico iraniano ha accusato Usa e Israele di fomentare la folla con agenti provocatori parlando di morti e arresti dopo le proteste. Trump minaccia: "L'Ayatollah Ali Khamenei sta cercando un posto dove andare. La situazione sta peggiorando molto". 🔗 Leggi su Fanpage.it Leggi anche: Proteste antigovernative in Iran, Teheran accusa Usa e Israele ma Trump rilancia: “L’Ayatollah potrebbe lasciare” Leggi anche: Proteste in Iran, Teheran accusa: “Violenze scatenate da agenti terroristi Usa e Israele” Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Iran, continuano le proteste represse nel sangue; Il regime di Teheran risponde alle piazze con i raduni e la repressione; In Iran almeno 35 persone sono state uccise nelle proteste antigovernative, che vanno avanti da 10 giorni; Iran, continuano le proteste. Blackout di internet a Teheran e in altre città. Proteste in Iran e negoziati Teheran-Usa: "Pronti alla guerra ma anche al dialogo" - Teheran spinge l’Iran a bilanciare repressione interna e tentativi di negoziazione. notizie.it

Iran, continuano le proteste. Blackout di internet a Teheran e in altre città - Folle di persone e veicoli che suonano il clacson hanno riempito una parte del vasto viale Ayatollah Kashani, come mostrano le immagini provenienti da Teheran diffuse anche sui social network, mentre ... tg24.sky.it

In Iran centinaia di morti, minacce tra Usa e Teheran ma Trump rivela: “Hanno chiamato, vogliono negoziare” - Diverse fonti antigovernative parlano di centinaia di vittime e miglia di arresti in Iran dopo che il regime teocratico ha deciso di reprimere nel sangue ... fanpage.it

Proteste in Iran, Trump minaccia intervento Usa

Iran, oltre 2.500 i morti accertati durante le proteste antigovernative. #statiuniti x.com

Rubina Aminian è diventata il volto delle proteste antigovernative e della repressione in Iran: 23 anni, studentessa di design tessile, è stata uccisa con un colpo ravvicinato alla nuca mentre manifestava per strada facebook

