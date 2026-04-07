Secondo un rapporto, Mojtaba Khamenei si troverebbe in uno stato di incoscienza e sarebbe sotto trattamento a Qom. Nel frattempo, il Pentagono avrebbe elaborato un piano per colpire alcuni obiettivi specifici. La notizia si basa su un memorandum diplomatico che cita valutazioni provenienti dall'intelligence israeliana. Non sono stati forniti dettagli sui possibili obiettivi o altre informazioni relative alle operazioni in corso.

Secondo il memorandum, Khamenei è privo di sensi e “in gravi condizioni che non gli consentono di partecipare ad alcun processo decisionale del regime”. Sempre secondo il Times, le agenzie di intelligence israeliane e statunitensi erano a conoscenza da tempo della cobndizione di Khamenei Jr. Intanto i negoziatori sono pessimisti sulla possibilità che l’Iran ceda alla richiesta di Donald Trump di riaprire lo Stretto di Hormuz prima della scadenza fissata dal presidente, aprendo di fatti la strada ai bombardamenti americani alle infrastrutture energetiche iraniane. E’ l’analisi del Wall Street Journal dopo che l’Iran ha respinto il piano americano e lanciato una controproposta in 10 punti. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Guerra in Iran: Mojtaba Khamenei sarebbe in stato d’incoscienza e in cura a Qom. Pentagono: piano di obiettivi da colpire

Per l’intelligence Usa e israeliana Mojtaba Khamenei «è ricoverato a Qom in stato di incoscienza»Mojtaba Khamenei, Guida Suprema dell’Iran, è «a Qom in condizioni gravi, incapace di essere coinvolto in qualsiasi processo decisionale del regime».

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